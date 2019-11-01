نادال يتقدم في بطولة باريس للأساتذة وديوكوفيتش يفوز أيضا









اسماء السيد - واصل رفائيل نادال سعيه نحو حصد لقب بطولة باريس للتنس للأساتذة لأول مرة بفوزه 6-4 و6-4 على غريمه ستانيسلاس فافرينكا ليبلغ دور الثمانية اليوم الخميس.

وكسر نادال، الذي سيجتاز نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين يوم الاثنين، إرسال فافرينكا مرتين من ثلاث فرص متاحة ليفوز للمرة 19 في 22 مواجهة أمام اللاعب السويسري.

وسيلعب نادال الحاصل على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى مع الفرنسي جو-ويلفريد تسونجا صاحب الشعبية الذي فاز على الألماني يان-لينارد شتروف 2-6 و6-4 و7-6 ليستغل بأفضل شكل اللعب ببطاقة دعوة.

وقال نادال المصنف الثاني في البطولة والذي طلب وقتا للعلاج بسبب مشكلة بسيطة في المعدة "أعتقد أن خطتي سارت على ما يرام. رد الإرسال اليوم كان صعبا قليلا.

"أعتقد أنني لم أرد الإرسال بشكل جيد كما فعلت في الأيام الماضية. لكن الحقيقة أن ستانيسلاس يملك إرسالا جيدا ومن الصعب توقعه".

وأنهت النتيجة آمال فافرينكا في التأهل للبطولة الختامية وليتنافس الفرنسي جايل مونفيس والإيطالي ماتيو بريتيني على البطاقة الأخيرة لخوض المسابقة في الفترة 10-17 نوفمبر تشرين الثاني.

وتغلب مونفيس، الذي يحتاج إلى الوصول إلى قبل النهائي للتفوق على بريتيني في السباق إلى لندن بعدما خرج اللاعب الإيطالي من الدور الثاني للمسابقة الجارية، على المولدوفي رادو ألبوت بنتيجة 4-6 و6-4 و6-1.

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وتأخر اللاعب الفرنسي بكسر إرسال في المجموعة الثاني قبل أن يلعب بحرية أكبر ويحسم الفوز في المجموعة الفاصلة ليواجه الكندي دينيس شابوفالوف.

واضطر ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إلى بذل جهد كبير في المجموعة الأولى ليصل إلى دور الثمانية بعد تغلبه 7-6 و6-1 على البريطاني كايل إدموند.

وظل ديوكوفيتش الحاصل على 16 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والذي عانى مؤخرا من المرض، حذرا حتى شق طريقه نحو الفوز والتأهل لمواجهة المصنف السابع ستيفانوس تيتيباس الذي هزم الأسترالي أليكس دي مينو 6-3 و6-4.

وحسم الصربي ديوكوفيتش المجموعة الأولى في سابع فرصة ولم يتراجع بعد أن كسر الإرسال ليتقدم 2-1 في المجموعة الثانية بضربة أمامية.

وودع دومينيك تيم المصنف الخامس البطولة من الدور الثالث بخسارته 6-3 و6-2 أمام البلغاري جريجور ديميتروف الذي سيلعب في دور الثمانية ببطولة للأساتذة لأول مرة منذ كندا 2018.

وكان ديميتروف يعاني منذ بلوغ قبل نهائي أمريكا المفتوحة لكنه رغم ذلك ظهر بشكل رائع واستغل تراجع أداء تيم منذ فوز اللاعب النمساوي بلقب بطولة فيينا يوم الأحد الماضي.

وسيلعب ديميتروف مع التشيلي كريستيان جارين الذي فاز على جيريمي شاردي صاحب الشعبية في مباراة من ثلاث مجموعات.

وخرج ألكسندر زفيريف المصنف السادس من المسابقة بعدما خسر اللاعب الألماني 6-2 و5-7 و6-2 أمام شابوفالوف.