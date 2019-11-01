صعود غرناطة يتوقف بهزيمة على أرض خيتافي









اسماء السيد - أهدر غرناطة فرصة تمديد بدايته الخيالية هذا الموسم والعودة إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بخسارته 3-1 أمام مستضيفه خيتافي اليوم الخميس.

وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة 35 عبر المهاجم أنخيل رودريجيز بعدما فقد غرناطة الكرة في منتصف الملعب.

وعزز خيتافي تقدمه بعد ذلك بست دقائق عندما فشل روي سيلفا حارس غرناطة في الإمساك بالكرة بعد ركلة ركنية ليضعها ماورو أرامباري بضربة رأس داخل الشباك.

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وأعاد الجناح أنطونيو بويرتاس الأمل للفريق الضيف بتقليص الفارق في الدقيقة 74 لكن ديفيد تيمور حسم فوز خيتافي قبل دقيقتين من النهاية بتسديدة قوية من ركلة حرة اصطدمت بالعارضة إلى المرمى.

ويوم الأحد الماضي صعد غرناطة إلى الصدارة بتغلبه 1-صفر على ريال بيتيس لكنه تراجع الآن إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة متأخرا بنقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني ونقطتين عن برشلونة المتصدر بعد تأجيل مواجهتهما حتى ديسمبر كانون الأول.

وقفز خيتافي إلى المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

ملخص المباراة: