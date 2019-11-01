ميلان يتنفس الصعداء بفوز على سبال المتعثر









اسماء السيد - تفادى ميلان مأزق عيد الهالوين بتغلبه 1-صفر على ضيفه المتعثر سبال في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس ليحقق انتصاره الأول مع المدرب ستيفانو بيولي منذ توليه المسؤولية خلفا لماركو جيامباولو.

وقفز الفوز بميلان إلى النصف الأعلى من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من عشر مباريات فيما ظل سبال، الذي لم يفز سوى مرة واحدة خارج أرضه على ميلان، في المركز قبل الأخير بسبع نقاط.

وبعد شوط أول متواضع شارك الجناح سوسو في الدقيقة 57 ليهز الشباك بعد ذلك بست دقائق من ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء.

ووضع اللاعب الإسباني، الذي تعرض لانتقادات حادة من الجماهير بعد بدايته السيئة هذا الموسم، حدا لغيابه عن التسجيل منذ مايو أيار.

ووضع تيو هرنانديز مدافع ميلان الكرة في المرمى بعد تمريرة لوكاس باكيتا في الدقيقة 47 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

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وكاد باكيتا أن يعزز تقدم صاحب الأرض قبل 11 دقيقة من النهاية لكن إتريت بريشا حارس سبال أنقذ الموقف.

وحصد بيولي نقطة واحدة من أول مباراتين بعد توليه المسؤولية خلفا لجيامباولو في التاسع من أكتوبر تشرين الأول وأدخل أربعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت 2-1 أمام روما بالاستاد الأولمبي يوم الأحد.

وأبلغ بيولي شبكة سكاي إيطاليا التلفزيونية "أنا سعيد من أجل اللاعبين والجماهير والنادي.

"طلبت من الفريق أن يلعب بحماس وفعل ذلك... لم نمنح المنافس سوى القليل. للأسف جعلنا النتيجة متأرجحة حتى النهاية. الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة".

ويستضيف ميلان منافسه لاتسيو صاحب المركز الخامس يوم الأحد.

ملخص المباراة: