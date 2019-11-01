شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى "برنسيسة الاسكواش" صاحبة 3 ذهبيات تحتفل بعيد ميلادها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل البطلة المصرية نور الشربينىلاعبة سبورتنج والمصنفة الرابعة عالميا لسيدات الاسكواش بعيد ميلادها الـ24 اليوم، حيث ولدت فى الأول من نوفمبر عام 1995 فى محافظة الإسكندرية .

"برنسيسة الاسكواش" هكذا تلقب نور الشربينى ملكة الملعب الزجاجى التى غابت عن أول ثلاث بطولات الموسم الجارى قبل أن تعود باحثة عن استعادة مكانتها فى صدارة التصنيف الذى هيمنت عليه سابقا لأكثر من ثلاثين شهرا متتاليا.

نور الشربينى أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عاما 2009، بعد تغلبها على نوران جوهر فى نهائى البطولة، كما تُعد أول لاعبة اسكواش مصرية والأصغر فى العالم التى تنجح فى التأهل لنهائى بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012 لكن حلم التتويج تأجل لأربع سنوات.

وأحرزت نور الشربينى بطولة العالم للاسكواش بعد فوزها بالبطولة ثلاث مرات فى تاريخها أعوام 2016و 2017، على التوالى وخلال الموسم الماضى 2019 للمرة الثالثة وتترقب البطلة المصرية الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والعشرين بصحبة الكأس الرابع لبطولة العالم، حيث تدخل الشربينى مواجهة مهمة اليوم الجمعة أمام مواطنتها رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا فى نهائى بطولة العالم لسيدات الاسكواش التى تستضيفها أهرامات الجيزة.

- فازت ببطولة الجزيرة فى الثامنة من عمرها.

- حققت العديد من البطولات على مستوى جمهورية مصر.

- فازت فى البطولات الفردية للاسكواش وحصلت على لقب أفضل وأصغر لاعبة فى بطولة السيدات وتم تكريمها من الاتحاد الدولي.

- فى عام 2009 فازت فى بطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند تحت سن الـ19 عامًا، وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة.

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- بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين تحت سن 13 و15و19 لخمس مرات متتالية.

- المركز الثانى ببطولة أمريكا المفتوحة عام 2014.

- أصغر لاعبة عالميًا تدخل فى قائمة أول 10 مراكز للتصنيف فى لعبة الاسكواش على مستوى العالم.

- وصلت إلى التصنيف الرابع فى ديسمبر 2014

- المصنفة الثانية عالميًا عام 2014 بعد بطولة العالم بماليزيا بعد فوزها على الإنجليزية لورا ماسارو 3 - 2 فى المباراة النهائية.