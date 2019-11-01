شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا حائر بين 4 أندية فى الشتاء ويحدد وجهته بعد معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت وجهة محمود عبد المنعم كهربا ، نجم أفيس البرتغالى ومنتخبنا الوطنى، القادمة تشغل الرأى العام الكروى فى مصر بعد استقرار اللاعب على الرحيل عن ناديه البرتغالى خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وارتبط اسم محمود عبد المنعم كهربا بالانتقال للأهلي، إلا أن الساعات الماضية شهدت عدداً من المستجدات التى قد تغير وجهة اللاعب، بعد إعلان أمير مرتضى ترحيب الزمالك بعودة اللاعب، فى الوقت الذى دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات مكثفة لضمه.

وتلقى كهربا عرضاً خارجياً خلال الساعات الماضية، وبالتحديد من نادى اتحاد جدة السعودى، والذى لعب له الجناح الدولى لفترة وحقق هناك نجاحات عديدة قبل عودته للزمالك.

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ومن المقرر أن يُحدد كهربا وجهته القادمة بعد معسكر المنتخب الوطنى، حيث من المقرر أن يلعب اللاعب مع ناديه أفيس أمام بورتو فى الدوري البرتغالى على أن يلحق بمعسكر الفراعنة على أن يعقد اللاعب أكثر من جلسة تفاوضية مع الأندية المذكورة لتحديد وجهته بداية من الشتاء المقبل.