شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة ينصح إدارة الأهلى بشأن رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وائل جمعة، مدافع النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق، رسالة للقلعة الحمراء بضرورة الحفاظ على رمضان صبحى لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزى. وكتب وائل جمعة عبر تويتر، "بداية موسم أكثر من رائعة للاعبنا رمضان صبحى اللي استعاد في الآونة الأخيرة مستواه المميز.. اليوم الأهلى أمام مهمة الحفاظ على خدماته خاصة أن دوره أصبح مهما وبارزا فى منظومة رينيه فايلر".

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