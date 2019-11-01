- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش ونوران جوهر تعود للمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر
وحقق نادى وادى دجلة إنجازا فريدا بعدما تقدمت نوران جوهر إلى التصنيف الثانى للسيدات، خلف زميلتها رنيم الوليلى التى حافظت على صدارة التصنيف العالمى لقرابة العام بعدما تقدمت إليه فى ديسمبر الماضى عقب بطولة هونج كونج.
وفى المركز الثالث جاءت نور الطيب لاعبة هليوبوليس والتى قدمت موسما مميزا استطاعت خلاله الوصول إلى ثلاث نهائيات وتوجت ببطولة الصين المفتوحة.
أما فى المركز الخامس فتراجعت الفرنسية كاميل سيرم بعد خسارتها من هانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات والمصنفة رقم 11 فى ربع نهائى بطولة العالم للسيدات .
وحافظت هانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات على مركزها فى التصنيف الـ 11 عالميا .
تصنيف الإسكواش
كانت هذه تفاصيل خبر رنيم الوليلى تحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش ونوران جوهر تعود للمركز الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.