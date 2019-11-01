شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تحافظ على صدارة تصنيف الاسكواش ونوران جوهر تعود للمركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن التصنيف العالمى الجديد لشهر نوفمبر، والذى شهد عدة تغييرات خاصة فى المراكز من الثانى إلى الرابع، وتراجعت نور الشربينى بطلة العالم عن النسخة الماضية إلى التصنيف العالمى الرابع بعد غيابها عن المشاركة فى أول ثلاث بطولات بالموسم الجارى بسبب إصابتها فى الركبة قبل أن تصل إلى نهائى بطولة العالم للسيدات لتواجه اليوم مواطنتها رنيم الوليلي .

وحقق نادى وادى دجلة إنجازا فريدا بعدما تقدمت نوران جوهر إلى التصنيف الثانى للسيدات، خلف زميلتها رنيم الوليلى التى حافظت على صدارة التصنيف العالمى لقرابة العام بعدما تقدمت إليه فى ديسمبر الماضى عقب بطولة هونج كونج.

وفى المركز الثالث جاءت نور الطيب لاعبة هليوبوليس والتى قدمت موسما مميزا استطاعت خلاله الوصول إلى ثلاث نهائيات وتوجت ببطولة الصين المفتوحة.

أما فى المركز الخامس فتراجعت الفرنسية كاميل سيرم بعد خسارتها من هانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات والمصنفة رقم 11 فى ربع نهائى بطولة العالم للسيدات .

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وحافظت هانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات على مركزها فى التصنيف الـ 11 عالميا .