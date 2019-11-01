سوبر كورة.. الخيار المحلى يفرض نفسه لتدعيم هجوم الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاستغلال إمكانية استبدال لاعبين بالقائمة الحمراء، تأكد اسم واحد منهم وهو محمد محمود الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى، وبالتالى لن يعود لصفوف الفريق قبل نهاية الموسم.
وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن الخيار الأول هو التعاقد مع مهاجم أجنبى على حساب أحد اللاعبين الأفارقة الخمسة المقيدين فى قائمة الفريق وهم: على معلول وجونيور أجاى وجيرالدو واليو يانج ووليد أزارو.
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