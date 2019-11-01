شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر وعبد الحفيظ ينسقان ترتيبات معسكر الأهلي فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكثر من جلسة تنسيقية مع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، خلال الساعات الماضية لإطلاعه على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المقام حالياً بالإمارات، والاتفاق على بعض الأمور الإدارية.

ويسعى الأهلي لتحقيق أقصى استفادة من خلال معسكر الإمارات استعداداً لمرحلة ما بعد فترة التوقف الدورى المصرى، والتي يخوض خلالها الفريق مباريات مهمة على المستويين المحلى والأفريقى.

وأدى الأهلي مرانه الأول بالإمارات أمس على استاد شباب الأهلي بمنطقة العوير، واشتمل على جانب بدني وفني، وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة نظرية قبل انطلاق المران.