شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي : صلح الخطيب وآل الشيخ يضر بمصالح البعض.. والدليل رانيا علواني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، إن التقارب الذى حدث بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس، هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية سيضر بمصالح البعض.

وأضاف عدلى القيعى، فى تصريحات تليفزيونية أن الدليل على حديثه، هو التصريحات المفبركة المنسوبة للدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، حول رفضها المصالحة، رغم أنها لم ترفض، مشيرا إلى أن محاولات الوقيعة بين إدارة القلعة الحمراء وتركي آل الشيخ ستتكرر في المرحلة القادمة.

وأوضح مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء أن رانيا علواني تربت على مبادئ الأهلي، وتعلم جيدًا أن العمل المؤسسي هو ما يحكم الأمور داخل الأحمر، لذا أصدرت بيانًا كذبت خلاله أي أحاديث منسوبة إليها.