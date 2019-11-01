شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ توزع دعوات مباراة بطل سيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ إدارة النادى المصرى، فى الواحدة ظهر اليوم الجمعة، توزيع الدعوات المجانية الخاصة بمباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع المصري وضيفه فريق كوت دى أور بطل سيشل والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر بعد غد الأحد على استاد برج العرب، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين المصري وبطل سيشل انتهت بفوز المصرى برباعية نظيفة.

وحددت إدارة المصرى منفذين لتوزيع الدعوات على النحو التالى :

1- منفذ بيع التذاكر بشارع الشهيد طيار عاطف السادات "خلف المدرج البحري".

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2 - منفذ فرع النادي المصري الضواحي 1 " النادي الاجتماعي" وهو مخصص لأعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراك السنة المالية 2020/2019 والذين يمكنهم استلام دعواتهم بموجب كارنيه العضوية للسنة المالية 2020/2019.

فيما سيتم تسليم الدعوات من منفذ المدرج البحري بعد تسجيل أسماء الراغبين في الحصول عليها وكذلك أرقام بطاقة الرقم القومي فى الكشف المعد لذلك من قبل إدارة النادي المصري.

وتستمر عملية توزيع الدعوات حتى الساعة السابعة مساء أو نفاذ الدعوات المخصصة للتوزيع على الجماهير أيهما أقرب.