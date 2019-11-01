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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رنيم أيمن محترفة الكرة: مش هتجوز واحد يقعدنى فى البيت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم هى رنيم أيمن محترفة الدورى الإسبانى فى كرة القدم بنادى سنتياجو ال مايور إكس، وكان معها الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
أنا مش متخلية حيانى بعيدا عن الرياضة، ولكن هوايتى المفضلة الأغانى.ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟
أنا مش متميزة فى عمل الأكل قوى بصراحة، ساعات بيطلع حلو وأوقات لا، ولكنى بعرف أعمل أرز وفراخ مشوية وخضار.
من مطربك المفضل؟
مطربى المفضل فرقة وليس مطرب واسمها milky chance وفى العربى بسمع التريند مش بتابع حد معين.
مستحيل أكون حاجة تانية غير لاعبة ولكن كنت ممكن أكون متفوقة فى دراستى وبشتغل شغل كويس.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا مش بستخدم العنف بطنشهم وخلاص.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تبقى مثها؟
Anne hayhawayبتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
بحب الكلاسيك ولكن بلبس الكاجوال عادى.لو ارتبطى وقالك مفيش احتراف هتوافقى؟
لا مش هوافق علشان المفروض يساعدنى مش يحبطنى، ومش هرتبط بحد عاوز يقعدنى فى البيت.
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