شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رنيم أيمن محترفة الكرة: مش هتجوز واحد يقعدنى فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم هى رنيم أيمن محترفة الدورى الإسبانى فى كرة القدم بنادى سنتياجو ال مايور إكس، وكان معها الحوار التالى:

أنا مش متخلية حيانى بعيدا عن الرياضة، ولكن هوايتى المفضلة الأغانى.

أنا مش متميزة فى عمل الأكل قوى بصراحة، ساعات بيطلع حلو وأوقات لا، ولكنى بعرف أعمل أرز وفراخ مشوية وخضار.

مطربى المفضل فرقة وليس مطرب واسمها milky chance وفى العربى بسمع التريند مش بتابع حد معين.

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مستحيل أكون حاجة تانية غير لاعبة ولكن كنت ممكن أكون متفوقة فى دراستى وبشتغل شغل كويس.

لا مش بستخدم العنف بطنشهم وخلاص.

Anne hayhaway

بحب الكلاسيك ولكن بلبس الكاجوال عادى.

لا مش هوافق علشان المفروض يساعدنى مش يحبطنى، ومش هرتبط بحد عاوز يقعدنى فى البيت.