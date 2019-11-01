شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه.. حكاية قيصر دوخ الأهلى وأنصفه قميص الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل حسنى عبد ربه، قائد الإسماعيلي السابق الملقب بـ"القيصر"، اليوم بعيد ميلاده الـ35، بعد مشوار حافل بالإنجازات الرياضية المحلية والدولية، سواء مع الأندية التى احترف بها أو خلال تمثيله لمنتخب بلاده بالمحافل الأفريقية.

ويمتلك عبد ربه جماهيرية كبيرة لم تقتصر على أهل الإسماعيلية فقط ولكنه واحد ممن صنعوا تاريخ الكرة المصرية فلن تجد بيتًا يخلو من محب للقيصر.

وفى عيد ميلاد حسنى عبد ربه نلقى الضوء على أهم محطاته مع الساحرة المستديرة، سواء مع الدراويش أو منتخب مصر أو حتى فى رحلاته الاحترافية.

1– أول مباراة رسمية لحسنى عبد ربه بقميص الإسماعيلى كانت أمام المنصورة عام 2002، وثانى مبارياته بصفوف الإسماعيلى كانت أمام الأهلى.

2– أول أهداف عبد ربه بقميص الإسماعيلى كانت فى شباك المقاولون العرب وانتهت لصالح الدراويش (2-1).

3– حسنى عبد ربه بدأ مسيرته مع الإسماعيلى، وكان أصغر لاعب فى الدوري عندما حقق مع الأصفر بطولة الدورى عام 2001-2002 حيث لم يتخط عامه الـ17 وقتها رغم عدم مشاركته فى أى مباراة.

4– اختير عبد ربه صاحب أفضل هدف فى مرمى الأهلى عام 2003 فى مباراة انتهت لصالح الدراويش (2-1).

5– فى 2006 أحرز نجم الإسماعيلى الهدف رقم 1500 لناديه فى مرمى بتروجت.

6– اختير أفضل لاعب فى مسابقة الدورى المصرى خلال 2007.

7- حقق "القيصر" حسنى عبد ربه العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، عكس نادى الإسماعيلى، وفاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.

8 - كما شارك حسنى عبد ربه فى الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية فى أمم أفريقيا 2006/2008 /2010.

9_ وصل حسنى عبد ربه مع الإسماعيلى إلى المباراة النهائية فى مواسم كثير ولم يحقق لقب البطولة، وكانت البداية فى كأس مصر 2003 أمام الأهلى، وخسر اللقب بعد مباراة صعبة وقوية حسمها المارد الأحمر وفاز بالكأس.

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10_ كما حصل عبد ربه على وصافة الدورى المصرى ثلاث مرات مع الإسماعيلى موسم 2002/2003 ثم موسم 2007/2008، وأخيراً الموسم الماضى، وحصل على وصافة دورى أبطال أفريقيا عام 2003 بعد الخسارة من إنيمبا النيجيرى، كما حصل على وصافة بطولة دورى أبطال العرب عام 2004 بعد الخسارة من الصفاقسى التونسى.

11_ خاض القيصر تجربة احترافية فى نادى ستراسبورج الفرنسى ولكنها لم تمر طويلًا بعد هبوط النادى للدرجة الثانية إلا أنه كان من نجوم الفريق.

12 _ حاول الأهلي ضم عبد ربه خلال فترة احترافه فى صفوف ستراسبورج وكان قريبًا من ارتداء قميص المارد الأحمر قبل أن يحسم موقفه بالعودة للإسماعيلي بعد غضب الجماهير.

13_ خاض عبد ربه تجربة احترافية مع أهلي دبي وفاز معهم بلقب الدورى وشارك فى كأس العالم للأندية كما حقق لقب السوبر الإماراتى مع أهلى دبي الإماراتى عام 2008.

14_ خاض القيصر تجربة مع نادى اتحاد جدة السعودى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وزامل محمد نور نجم الكرة السعودية السابق.

15_ وانتقل لنادى النصر السعودى لمدة موسم ليواصل تألقه الكبير بالدورى السعودى قبل إصابته بالصليبى الثانى فى مسيرته.

16_ حسنى عبد ربه لُقب بـ"حبيب الغلابة" نظرًا لأعماله الخيرية فى الإسماعيلية ومساعدته للفقراء باستمرار، وهو ما جعله واحدا من أهم رموز الإسماعيلية.

17_ اختير أفضل لاعب فى كأس الأمم الأفريقية 2008 وثانى أفضل هداف بالبطولة اختير فى الـ11 لاعباً لفريق كأس الأمم الأفريقية 2008.

18_ حسنى عبد ربه يحتل المركز الخامس من حيث السجل التهديفى للدراويش بواقع 54 هدفًا خلف كل من محمد صلاح أبو جريشة، وعلى أبو جريشة، وشحتة، وأسامة خليل.

19_ خاض عبد ربه 91 مباراة بقميص منتخب مصر نجح من خلالها تسجيل 15 هدفا ومرر تسعة أهداف.

20_ أعلن حسنى عبد ربه اعتزال الكرة فى 16 يناير 2018 واتجه للتحليل الكروى فى الفضائيات، وأطلقت عليه الجماهير العديد من الألقاب، أبرزها "القيصر والمدفعجى وحبيب الملايين".