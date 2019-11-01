شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف آخر مستجدات تجهيز الثنائى المصاب فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الثنائى محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبى الفريق، واصلا تدريباتهما التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا فى الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقال الجهاز الطبى للأهلى، إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة فى الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر، وفق البرنامج التأهيلى الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب، وتتضمن بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما.

وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولى فى جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل فى المرحلة المقبلة.

ووصل الأهلى إلى الإمارات عصر أمس الخميس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المحلية والأفريقية المقبلة وخاض الفريق مرانه الأول بالإمارات مساء أمس علي ملعب شباب أهلى دبى بمنطقة العوير واستمر قرابة الـ60 دقيقة، و يواصل تدريباته في الفترة المسائية اليوم على ملعب الممزر.