تعرف على برنامج الأهلي في معسكر الإمارات.. وموقف المباراة الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الأهلي برنامج الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر لمعسكر الإمارات المقام حاليًا ويستمر حتي الأربعاء المقبل، في إطار استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد توقف الدوري المصري، بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأول ومشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا التي تُقام في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وكان الأهلي وصل إلى دبي عصر أمس الخميس لإقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وإفريقياً، وخاض الفريق أول مران له بالإمارات على ملعب شباب أهلي دبي واستمر قرابة الـ60 دقيقة.

وقال الأهلي، عبر موقعه الرسمي صباح اليوم الجمعة، إن البرنامج الذي وضعه فايلر خلال المعسكر تضمن خوض التدريبات مرة واحدة يوميا في الفترة المسائية على ملعب شباب الأهلي بالممزر، وسيكون المران الصباحي الوحيد يوم الأربعاء المقبل.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني لم يحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي، مضيفًا: "الأمور الخاصة باللقاء الودي ستُحسم خلال الساعات المقبلة، وكل الاحتمالات واردة".

وأوضح: "الجهاز الفني ما زال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها، لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق".

Advertisements

وعقد سيد عبد الحفيظ أكثر من جلسة تنسيقية مع فايلر خلال الساعات الماضية لاطلاعه على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق والاتفاق على بعض الأمور الإدارية.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن معسكر الإمارات مفيد وسيحقق أهدافا كثيرة للفريق في هذه المرحلة: "الجهاز الفني يسعى للخروج بأفضل المكاسب من المعسكر، خاصة أن الأجواء مبشرة منذ البداية وتدعو للتفاؤل بشأن تحقيق الأهداف التي ينشدها الجهاز الفني منه".

وأكمل: "اللاعبون في حالة تركيز كامل منذ الوصول للإمارات أمس وهناك رغبة وإصرار من جميع اللاعبين لتنفيذ فكر وخطط الجهاز الفني بهدف مواصلة العروض القوية والنتائج الجيدة التي حققها الأهلي قبل توقف الدوري".

وأكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني حدد برنامج فترة الإعداد خلال توقف الدوري على أكثر من مرحلة، بدأت الأولى بالقاهرة من خلال التدريبات اليومية بملعب التتش ثم معسكر الإمارات الذي يمثل المرحلة الثانية، وبعد ذلك يعود الفريق لاستئناف تدريباته بالتتش.

ومن المقرر أن يؤدي الأهلي مرانه في الثالثة والنصف عصر اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة -الخامسة والنصف بتوقيت الإمارات- على استاد أهلي دبي بمنطقة الممزر.