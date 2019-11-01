"زي والدي".. مؤمن زكريا يشكر تركي آل الشيخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أبدى مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، سعادته بمبادرة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، موجها الشكر إليه بعد الاهتمام بعلاجه في أمريكا.
وقال زكريا في تصريحات هاتفية لقناة "القاهرة والناس": "أشكر سيادة المستشار على اهتمامه بالأمر، إذ كلّف الطبيب الخاص به لمعالجتي، وأرسل كافة التحاليل إلى أمريكا للتأهيل هناك، وأريد العودة في أقرب فرصة".
وأضاف: "تركي آل الشيخ بمثابة والدي ويحب كرة القدم ولم يتأخر عن معالجتي بعد معرفته بحالتي، وأتمنى العودة إلى الملاعب من جديد بشكل أقوى".
وكان تركي آل الشيخ نشر فيديو له بصحبة مؤمن زكريا على صفحته الشخصية "فيسبوك"، مؤكدًا أن اللاعب سيسافر إلى أمريكا لمواصلة التأهيل والعلاج هناك.
وكتب آل الشيخ: "الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخيه، ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص، ويرجع لنا أحسن من الأول بإذن الله.. السعودية ومصر يد واحدة.. واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور".
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