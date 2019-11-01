اليوم .. مواجهة قوية بين النصر وخورفكان في الدوري الاماراتي

يسعي فريق النصر لمواصلة تقدمه بالدوري عندما يواجه خورفكان علي ملعب "كلباء" في الرابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

يدخل الفريقان المباراة بشعار "الثقة" خاصة بعدما تمكن النصر من

تحقيق انتصارين متتاليين تحت قيادة الكرواتي كرونوسلاف وهو ما أدي لوصل الفريق للمركز السابع برصيد 7 نقاط، بينما يبحث خورفكان عن أول انتصار له خاصة بعد تولي القيادة الفنية الجديدة للصربي غوران.

ويدخل النصر اللقاء مدعماً بفوزه الأخير علي شباب الأهلي وبصفوف مكتملة بأستثناء طارق أحمد الذي تم إيقافه في الجولة الماضية عقب تلقيه 3 بطاقات صفراء، بينما يبحث خورفكان عن أول فوز له لمغادرة المركز الأخير حيث يدخل اللقاء بصفوف مكتملة.