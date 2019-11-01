اليوم.. يد الاهلي 2002 يواجه المعادي في الدوري

يلتقي فريق كرة اليد ناشئين مواليد ٢٠٠٢ بالنادي الأهلي اليوم الجمعة مع فريق المعادي ضمن منافسات بطولة الدوري. وتنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة وتقديم عرض قوي، لذلك حرص خالد عبدالفتاح مدرب الفريق على تجهيز اللاعبين وتحفيزهم خلال المران الأخير للظهور بشكل مميز خلال اللقاء. المباراة وتقديم عرض قوي، لذلك حرص خالد عبدالفتاح مدرب الفريق على تجهيز اللاعبين وتحفيزهم خلال المران الأخير للظهور بشكل مميز خلال اللقاء.

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