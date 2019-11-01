سيدات الاهلي يواجهة اصحاب الجياد في دوري الطائرة.. اليوم

يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي اليوم فريق أصحاب الجياد ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري. وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء على صالة أبو الهول بالإسكندرية، ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة. ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة. وكان فريق سيدات الأهلي قد اختتم تدريباته أمس في صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والبدنية والاطمئنان إلى حالة الفريق قبل السفر إلى الاسكندرية. الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والبدنية والاطمئنان إلى حالة الفريق قبل السفر إلى الاسكندرية. يذكر أن فريق سيدات الأهلي، حقق الفوز على فريق الصيد بثلاثية نظيفة، في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

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