تعرف على برنامج حفل افتتاح بطولة "الفراعنة الدولية للجمباز" بالغردقة

يقام مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية الأولى لجمباز الأيروبيك بالغردقة والتى تستمر حتى يوم الاثنين المقبل ، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة ، بمشاركة ثمانى دول هى التشيك وإيطاليا واذربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، يمثلها نحو 102 لاعب ولاعبة.

تقام منافسات البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة ، ممثل

فى حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس اتحاد العاب البحر المتوسط للجمباز .

يتضمن حفل الافتتاح الذى يقام بصالة وزارة الشباب والرياضة ، فقرات فنية لبرامج الجمباز من الجنسين، بالإضافة إلى فقرات فنية أخرى ستكون مفاجأة البطولة،

اختار اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، إقامة البطولة على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في تقليد جديد للاتحاد المصرى للجمباز، في نشر اللعبة وإقامة البطولات الدولية والقارية خارج القاهرة والإسكندرية لتمثل البطولة نشاطا سياحيا مهما يجذب أنظار عدد كبير من السائحين إلى محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والمؤتمرات.

واكتمل أمس الخميس وصول الوفود المشاركة فى البطولة التي تقام في مصر وقارة إفريقيا للمرة الأولى .