اليوم.. مواجهة قوية بين الأهلي والمعادي في دوري اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام فريق المعادي في إطار منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراةفي السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ويسعى الأهلي للفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.
وكان الأهلي قد تغلب أمس الخميس على فريق ٦ أكتوبر بنتيجة 29- 25 ، عقب استئناف بطولة الدوري التي توقفت لعدة أسابيع بسبب معسكر المنتخب الوطني.
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