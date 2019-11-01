الأهلي يكشف سر غياب أحمد الشيخ عن مرانه الأول بالإمارات

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سبب غياب أحمد الشيخ ، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن المران أمس الخميس بمعسكر الفريق في الإمارات، وقالإن اللاعب عانى من حالة إجهاد عام حالت دون مشاركته في المران .
خاض أحمد الشيخ تدريبات تأهيلية في صالة «الجيم» بالفندق الذييُقيم فيه الأهلي بالإمارات.
وكان الأهلي قد وصل الإمارات عصر أمس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة.
وخاض الفريق مرانه الأول بالإمارات مساء أمس على ملعب شباب أهلي دبي في منطقة العوير واستمر قرابة 60 دقيقة.
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