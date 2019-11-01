رياضة | مواعيد مباريات أستون فيلا في شهر نوفمبر.. مواجهات نارية تنتظر المحمدي وتريزيجيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات أستون فيلا في شهر نوفمبر.. مواجهات نارية تنتظر المحمدي وتريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي استون فيلا الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه مباريات نارية في شهر نوفمبر ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

3 مباريات نارية لنادي استون فيلا في شهر نوفمبر

يبدأ نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه شهر نوفمبر بمواجهة نارية أمام نظيره فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم 2 / 11 علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

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ويخرج نادي استون فيلا في المواجهة الثانية لمواجهة نارية أمام نظيره نادي ولفرهامبتون في ديربي بمدينة برمنجهام يوم 10 / 11 في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب والفرهامبتون الدولي بمدينة برمنجهام.

وفي المواجهة الثالثة والأخيرة يستضيف نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه نظيره نادي نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

تعرف علي هدف استون فيلا في شهر نوفمبر

يسعى نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه للفوز بالثلاث مباريات للهروب من مناطق الهبوط والصعود لمنتصف جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج.