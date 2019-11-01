رياضة | إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا.. محمد صلاح أمام الاختيار الصعب والإنجازات الكبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا.. محمد صلاح أمام الاختيار الصعب والإنجازات الكبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت منذ يومين تقارير صحفية عديدة تشير إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد التعاقد مع نجمنا المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

كما أكدت التقارير أن نادي يوفنتوس أرسل كشافيه لمتابعة صلاح في مباراة ليفربول وتوتنهام منذ عدة أيام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اهتمام من إسبانيا بصلاح

كما أكدت تقارير صحفية إسبانية أخرى أن هناك اهتمام كبير من نادي ريال مدريد بضم محمد صلاح في نهاية الموسم الحالي.

الاختيار الصعب يواجه صلاح

ويواجه صلاح خيار صعب في وقت اهتمام كبار أوروبا بضمه وتألقه الواضح في نادي ليفربول وتعلق جماهير النادي الكبير به.

والاختيار الصعب الذي يواجه صلاح أيضا هو أنه هل من الأفضل أن يوافق على خوض تجربة غامضه مع اليوفي أو ريال مدريد أم يضطر للصبر قليلا.

رسم تخيلي لموقف صلاح في الثلاثة اختبارت

وقام موقع "الخليج 365" بعمل رسم تخيلي لما ينتظر محمد صلاح في تجربة إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا في التقرير التالي:

- الدوري الإيطالي

خاض صلاح تجربة صغيرة في الدوري الإيطالي رفقة نادي روما في موسم 2015 وحتى موسم 2017 وكانت من مراحل لمعانه في قارة أوروبا ولكنها لم تكن الأكثر توهجا.

وقد شارك محمد صلاح في 83 مباراة مع نادي روما طوال فترة تواجده مع النادي وسجل خلالهم 34 هدف وصنع 23 هدف آخرين ولم يحصد أي بطولات فردية أو جماعية.

ولكن فرصة صلاح مع يوفنتوس لن تكون الأفضل على الإطلاق بسبب أن اليوفي يملك العديد من اللاعبين في مركز صلاح وأبرزها كريستيانو رونالدو وبالتالى فرصة مشاركته ليست بالسهلة بالإضافة إلى أن اليوفي لم يكن له دور مؤثر في البطولات الأوروبية بالمواسم الأخيرة ويكتفي فقط بحصد البطولات المحلية.

- الدوري الإنجليزي

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بينما خاض صلاح تجربتين في الدوري الإنجليزي رفقة نادي تشيلسي في موسم 2014-2015 ومع نادي ليفربول منذ موسم 2017 وحتى الآن.

ولم تكن تجربة صلاح مع تشيلسي بالناجحه نهائيا فقد شارك اللاعب في 19 مباراة فقط وسجل خلالهم هدفين وصنع 4 أهداف وحصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ولكن كانت تجربة محمد صلاح بالطبع هي الأنجح له حتى الآن سواء على مستوى البطولات أو المشاركات فقد شارك في 118 مباراة حتى الآن بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 79 هدف وصنع 33 هدف آخرين وحصد العديد من البطولات.

والأفضل لصلاح حتى الآن هو الاستمرار مع الريدز الذي أصبح ينافس على جميع البطولات مع كبار أوروبا بشكل قوي وواضح بالإضافة لتعلق الجماهير باللاعب بشكل كبير جدا.

- الدوري الإسباني

ولم يخض صلاح من قبل أي تجربة في الدوري الإسباني ولكنه أصبح مطلوب بشكل كبير في النادي منذ الموسم الماضي بسبب تألقه الكبير مع الفريق.

ومن المحتمل أن تكون تجربة صلاح ناجحه نوعا ما ريال مدريد في حالة انضمامه للنادي فبالرغم من وجود العديد من اللاعبين في مركزه ولكن النادي يحتاج إلى لاعب في مواصفاته كما يشارك النادي في المنافسة على كل البطولات.

الدوري الإنجليزي دولاب لبطولات صلاح

وحصد صلاح العديد من البطولات خلال فترة تواجده في الدوري الإنجليزي مثل دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وافضل لاعب إفريقي ولاعب العام في الدوري الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي مرتين.

موقف ليفربول من رحيل صلاح

ولا ينوي نادي ليفربول رحيل صلاح عن النادي قبل انتهائ عقده في صيف 2023 بل يحاول النادي إقناعه برفع راتبه للموافقة على تجديد عقده نظرا لتألقه اللافت مع الفريق.

الأفضل للفرعون المصري

ومن الواضح أن الأفضل لنجمنا المصري محمد صلاح هو الاستمرار في ليفربول ليحصد المزيد من البطولات مع النادي ويستمر في تحقيق الإنجازات بدلا من أن يذهب لدوري أخر ويخوض منافسة أخرى مجهولة قد يفشل بها وتطفأ توهجه.

كسر توقعات الجميع

في النهاية هل يقرر صلاح البقاء في ليفربول ليكمل مشواره أم يرحل عن صفوف النادي أم سيختار أن يخوض تجربة لينجح فيها ويخوض التحدي ليفاجئ ويكسر جميع توقعات الجميع مثلما فعل عندما انتقل من روما إلى صفوف ليفربول.