رياضة | تصريحات نجوم الهلال بعد التعثر أمام الفتح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات نجوم الهلال بعد التعثر أمام الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر لاعبو الهلال عن إحباطهم في التعادل أمام الفتح ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الدولي بمدينة الأحساء.

تعرف علي ما قاله لاعبو الهلال بعد مباراة الفتح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين

قال ‏صالح الشهري مهاجم نادي الهلال بعد المباراة أن جميع المباريات يعتبرها لاعبي الفريق نهائي وسنحقق طموحات جماهير الهلال وسنعي بقوة للفوز بالمباريات المقبلة نحن قادمون علي مواجهات قوية أبرزها نهائي دوري أبطال آسيا.

بينما قال المهاجم الفرنسي جوميز لاعب نادي الهلال ‏في تصريحات بعد المباراة :" ألم اصابتي لازال موجود لكن بشكل بسيط، مشاركتي في المباراة كانت جيدة انا جاهز للمباريات القادمة و نهائي دوري أبطال آسيا جميع اللاعبين في أتم الاستعداد لهذه المواجهة القوية وسنعي للفوز بيها و بالبطولة.

Advertisements

وقال ‏عبدالله الحافظ لاعب فريق ‎الهلال:" كنا مسيطرين بشكل كامل على المباراة ونحن من أعطينا الفتح الفرصه للتعادل ، ونقطه أفضل من لاشيء خارج ملعبنا و أمام فريق قوي مثل الفتح".

نتيجة مباراة الهلال أمام نظيره الفتح في بطولة الدوري السعودي للمحترفين

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3 / 3 موقعة نادي الفتح ضد نظيره نادي الهلال في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وأحرز مروان سعدان أول أهداف اللقاء لصالح الفتح عند الدقيقة 8 من ضربة جزاء، بينما أدرك صالح الشهري هدف التعادل عند الدقيفة 22، كما سجل كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 34، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفتح، وأحرز ميتشيل تي فريدي هدفين للفتح في الدقيقة 77 و88، ثم سجل بافيتمبي جوميز هدف التعادل للهلال من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+4 من عمر المباراة.

موقف الهلال والفتح في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي الهلال إلى 20 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ورفع نادي الفتح رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الخامس عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب البطولة السعودية.