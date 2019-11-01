رياضة | كواليس جلسة عبد الحفيظ مع فايلر في معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس جلسة عبد الحفيظ مع فايلر في معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكثر من جلسة تنسيقية مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق خلال الساعات الماضية لاطلاعه على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المقام حالياً بالإمارات والاتفاق على بعض الأمور الإدارية.

ويسعى الأهلي لتحقيق أقصى استفادة من خلال معسكر الإمارات استعدادا لمرحلة ما بعد فترة التوقف الدوري المصري، والتي يخوض خلالها الفريق مباريات مهمة على المستويين المحلي والإفريقي.

وأدى الأهلي مرانه الأول بالإمارات أمس على استاد شباب الأهلي بمنطقة العوير، واشتمل على جانب بدني وفني، وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة نظرية قبل انطلاق المران.