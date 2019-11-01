رياضة | "المجهول" مصير مباراة الأهلي الودية في معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المجهول" مصير مباراة الأهلي الودية في معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قال إن الجهاز الفني لم يُحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المُقام حالياً بالإمارات.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني مازال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها، لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق.

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة وكل الاحتمالات واردة .

وكان الاهلي قد وصل الأمارات عصر أمس لإقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وإفريقياً ، وخاض الفريق أول مران له بالأمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي واستمر قرابة الـ60 دقيقة.