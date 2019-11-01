رياضة | "المجهول" مصير مباراة الأهلي الودية في معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المجهول" مصير مباراة الأهلي الودية في معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني مازال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها، لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق.
وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة وكل الاحتمالات واردة .
وكان الاهلي قد وصل الأمارات عصر أمس لإقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وإفريقياً ، وخاض الفريق أول مران له بالأمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي واستمر قرابة الـ60 دقيقة.