رياضة | فايلر يكتفي بمران واحد يوميًا في معسكر الأهلي بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يكتفي بمران واحد يوميًا في معسكر الأهلي بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج التدريبي للفريق خلال معسكر الامارات المقام حاليا، ويستمر حتي الأربعاء المقبل، في إطار استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد توقف الدوري المصري ؛ بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأول ومشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا التي تقام في مصر خلال نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي خلال المعسكر خوض التدريبات مرة واحدة يوميا في الفترة المسائية، على ملعب شباب الأهلي بالممزر، وسيكون المران الصباحي الوحيد يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي قد أدى تدريباته أمس على ملعب شباب الأهلي بالعوير، نظرا لانشغال ملعب الممزر بإحدى مباريات دوري الخليج العربي (الدوري الاماراتي) .