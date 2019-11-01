رياضة | ماذا قال لاعبو الأهلي بعد الفوز على الاتحاد في ديربي جدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال لاعبو الأهلي بعد الفوز على الاتحاد في ديربي جدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر لاعبو نادي أهلي جدة عن سعادتهم بالفوز في ديربي جدة أمام نظيره فريق اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

تصريحات لاعبي الاهلي ضد الاتحاد في ديربي جدة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين

قال عبد الفتاح عسيري:" سعيد بالفوز والثلاث نقاط لعبنا على الأطراف بتعليمات من المدرب جروس، لأنه يعرف أن الاتحاد كان سيغلق الأطراف، توقع جروس بطريقة لعب نادي الاتحاد في المباراة هو من سهل علينا المهمة وخطف الثلاث نقاط في الديربي والعودة لطريق الانتصارات من جديد".

وقال يوسف البلايلي:"أي لاعب لا يريد أن يخرج من المباراة ورغبتي كانت الاستمرار في الديربي وتقديم كل ما لدي في اللقاء مثل هذا، لم أتأقلم حتى الأن في الدوري السعودي للمحترفين لعبت 4 مباريات ومع الوقت سأنسجم مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة والمدرب يحاول أن يقدم مستوى مميز معانا في المباريات القادمة".

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وعبر اللاعب الدولي السوري عمر السومة مهاجم نادي أهلي جدة عن سعادته بالفوز في ديربي جدة أمام الاتحاد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" ‏الحمدلله و الشكر .. فوز مهم وثلاث نقاط أهم .. ألف مبروك لجماهيرنا ... و القادم أفضل بإذن الله".

نتيجة الأهلي ضد الاتحاد في ديربي جدة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين

وحقق نادي أهلي جدة فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره علي حساب نظيره فريق اتحاد جدة في ديربي مدينة جدة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" الدولي بجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موقف الأهلى ضد الاتحاد في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين

وبهذه النتيجة يرفع النادي الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد الاتحاد جدة في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.