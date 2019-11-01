رياضة | التشكيل المتوقع ليوفنتوس في مباراة "الديربي" أمام تورينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع ليوفنتوس في مباراة "الديربي" أمام تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي مواجهة هامة غدًا السبت وذلك عندما يواجه نظيره تورينو في الديربي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الكالتشيو.

واستقر الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزني

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خط الدفاع : كوادرادو - بونوتشي - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

خط الوسط : سامي خصيرة - بيانيتش - ماتويدي

خط الهجوم : بيرنارديسكي - باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو.