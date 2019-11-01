رياضة | إنيستا يصف فترة تواجده في برشلونة بـ"السحر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنيستا يصف فترة تواجده في برشلونة بـ"السحر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق فترة تواجده داخل النادي الكتالوني بالسحر.

وفي تصريحات صحفية قال إنييستا :"حققت حلمي بالتواجد في برشلونة، لقد لعبت مباريات لا تعد ولا تحصى وحققنا الكثير من الألقاب كانت بمثابة مكافأة، إذا كان لا بد تعريف ذلك بكلمة واحدة فستكون هي السحر".

وتابع :"ارتداء شارة قيادة الفريق شيء خاص بالنسبة لشخص وصل إلى برشلونة وهو في الـ12 من عمره وانتهى به الأمر كقائد، حاولت القيام بذلك بأفضل طريقة تجاه النادي والجماهير".

وأضاف :"في التدريبات ميسي ورونالدينهو كانوا يفعلوا أشياء لا تصدق أكثر من المباريات، كنت محظوظاً لوجودي مع أفضل اللاعبين".

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وزاد :"ما زلت أرى الفريق جيداً ومختلف عن بقية الفرق".

وأوضح :"سيكون الأسلوب دائماً هو نفسه ولكن هناك أوقات لا تسير فيها الأمور بشكل جيد، الشيء المهم أن برشلونة ستكون دائماً لديه الفكرة نفسها للعبة".

وأتم :"هناك خط يفصل بين النجاح والفشل، الموسم الماضي كان يبدو أنه سيكون رائعاً لكن تفاصيل صغيرة أخرجتهم من هذا الخط".