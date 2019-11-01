رياضة | ليفربول يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض نادي ليفربول الإنجليزي رحيل الظهير الأيسر روبيرتسون إلى نادي ريال مدريد رغم اهتمام الأخير بضمه في الصيف المقبل.

وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن ليفربول لن يوافق على رحيل ظهيره الأيسر للنادي الملكي، حيث يعد واحدًا من الأعمدة الأساسية في تشكيل الريدز.

وأفادت صحيفة "ليفربول إيكو" بأن ليفربول ليس بحاجة إلى بيع روبيرتسون لأنه لا يحتاج إلى المال، ومن المفهوم أن روبيرتسون الذي يرتبط بعقد حتى 2024 لديه خيار التمديد لعام إضافي.

وأضافت الصحيفة بأنه لا داعٍ للقلق أو الخوف من هذا الاحتمال البعيد.