رياضة | برشلونة يرفض بيع راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض بيع راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض نادي برشلونة التخلي عن خدمات لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد.

وأصبح راكيتيتش قريبًا من مغادرة النادي الكتالوني في فترك الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة.

وأفادت تقارير صحفية في إسبانيا بأن نادي برشلونة سيوافق على رحيل راكيتيتش إلى أي نادٍ باستثناء أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة لا يريد بيع راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد باعتباره منافس مباشر

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