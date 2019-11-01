رياضة | نجم إنتر ميلان أبرز المرشحين للانضمام إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم إنتر ميلان أبرز المرشحين للانضمام إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصبح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي أبرز المرشحين للانضمام لصفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب نادي برشلونة في دعم خط هجوم في ظل تقدم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في العمر.
وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن برشلونة يدرك تمامًا أن صفقته القادمة ستكون في خط الهجوم وأن هذا المركز يحتاج للتدعيم.
صفقة برشلونة القادمة
ويرغب نادي برشلونة في دعم خط هجوم في ظل تقدم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في العمر.
وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن برشلونة يدرك تمامًا أن صفقته القادمة ستكون في خط الهجوم وأن هذا المركز يحتاج للتدعيم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن لاوتارو مارتينيز يعد أبرز المرشحين للانضمام إلى البارسا.
وأضافت الصحيفة بأن نادي إنتر ميلان يعتقد بأن اللاعب الأرجنتيني يستحق مقابل مادي يتخطى ١٠٠ مليون يورو.