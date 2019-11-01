اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد تورينو بث مباشر Juventus LIVE رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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البث مباشر مباراة يوفنتوس ضد تورينو اليوم في الدوري الإيطالي، حيث تُذاع المباراة في مساءً في اليوم السبت عبر شبكة قناة 4 Bein Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة تورينو ضد يوفنتوس على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة 4 Bein Sport HD

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سيتم وضع البث قبل انطلاق المباراة بقليل