اونلاين | «كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah vs mane رابط ليفربول مباشر جودة متعد

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ليفربول المتصدّر ضيفاً ثقيلاً على أستون فيلا في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز وعينه على تحقيق فوز جديد يعزّز به موقعه في المقدّمة ويبقي به فارق الست نقاط بينه وبين مطارده مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة الثانية عشرة.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول واستون فيلا هو يوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح ليفربول في الخروج بنقاط الفوز من مواجهة ضيفه توتنهام في المرحلة الماضية حيث سجّل محمد صلاح هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واستون فيلا مباشرة وحصرياً هي قناة beIN SPORTS HD2.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا عبر الانترنت وبدون تقطيع من خلال beIN CONNECT.

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وعلى النقيض من ليفربول يعيش أستون فيلا وضعاً مغايراً تماماً في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثامن عشر (أول مراكز الهابطين).

وينتظر ليفربول مواجهة صعبة أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في سباق الدوري الإنجليزي، والذي يتصدر ترتيبه برصيد 28 نقطة. وستشهد مباراة ليفربول وأستون فيلا، صراعا مصريا بين محمد صلاح MOHAMED SALAH نجم الريدز، ضد محمود حسن تريزيجه MAHMOUD TEREZAGEH لاعب أستون فيلا. وكان أستون فيلا، حقق فوزا هاما على وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء أمس بدور الستة عشر لمسابقة الرابطة الإنجليزية. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث يحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا، في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل