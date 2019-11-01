اونلاين | «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشرKOOORA GOALجول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشرKOOORA GOALجول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر السبت في اهم مباريات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ليفربول ينزل ضيفاً على أستون فيلا ومواجهة خاصة بين محمد صلاح ومحمود تريزيغيه في الدوري الإنكليزي الممتاز.ينزل

ليفربول المتصدّر ضيفاً ثقيلاً على أستون فيلا في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز وعينه على تحقيق فوز جديد يعزّز به موقعه في المقدّمة ويبقي به فارق الست نقاط بينه وبين مطارده مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة الثانية عشرة.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول واستون فيلا هو يوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح ليفربول في الخروج بنقاط الفوز من مواجهة ضيفه توتنهام في المرحلة الماضية حيث سجّل محمد صلاح هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واستون فيلا مباشرة وحصرياً هي قناة beIN SPORTS HD2.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا عبر الانترنت وبدون تقطيع من خلال beIN CONNECT.

وعلى النقيض من ليفربول يعيش أستون فيلا وضعاً مغايراً تماماً في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الثامن عشر (أول مراكز الهابطين).

واكتفى الفريق، الذي يلعب له الدولي المصري محمود حسن (تريزيغيه)، بتحقيق انتصارين مقابل 5 هزائم وتعادلين.

سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل