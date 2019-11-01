جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الجمعة 1 نوفمبر 2019

كتب محمد الدمتناوي

تُستكمل اليوم الجمعة مباريات منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة مباراتين قويتين.



حيث يستضيف الفيصلي نظيره نادي ضمك، ويلتقي الرائد مع الوحدة، في مباريات قوية.

وكانت الجولة التاسعة قد بدأت مساء أمس الخميس بثلاث مباريات، حيثُ تعادل الاتفاق والفيحاء بهدف لكل فريق، وتعادل أيضاً الهلال والفتح 3-3، بينما فاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 2-1 في ديربي جدة.

موعد مباراة الفيصلي وضمك والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم فريقي الفيصلي وضمك، على ملعب الملك سلمان، وذلك عند تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مدينة السعودية والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة عبر القناة السعودية الرياضية 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

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ترتيب الفيصلي وضمك في الدوري السعودي

ويحتل نادي الفيصلي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة أمام النصر.

بينما يأتي نادي ضمك في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الرائد والوحدة والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الرائد أمام نظيره الوحدة مساء اليوم، والتي ستقام على ملعب الملك عبدالله ببريدة، وذلك عند تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة عبر القناة السعودية الرياضية 2 بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

ترتيب الرائد والوحدة في الدوري السعودي

يدخل نادي الوحدة تلك المباراة وفي رصيد 15 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.