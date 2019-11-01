شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019 باريس كتب محمد الدمتناوي يقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات في الدوريات العالمية والعربية، أبرزها مباراة باريس سان جرمان أمام ديجون في الدوري الفرنسي، ومواجهتان في الدوري السعودي.

موعد مباريات الدوري السعودي الفيصلي × ضمك تنقل على قناة KSA السعودية 1، الساعة الخامسة إلا ربع. الرائد × الوحدة تذاع على قناة KSA السعودية 2، الساعة الخامسة. Advertisements موعد مباريات الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان × ديجون تنقل على قناة "beinsports hd4"، الساعة العاشرة إلا ربع. موعد مباريات الدوري الألماني هوفنهايم × بادربورن، الساعة التاسعة والنصف. موعد مباريات الدوري التركي جلطة سراي × ريزة سبورت، الساعة 7ونص. موعد مباريات الدوري الهولندي أياكس × زفولي، الساعة التاسعة.

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