شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مصير ودية الأهلي في معسكر الإمارات خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني لم يُحدد حتى الآن موقف المباراة الودية التي سيخوضها الفريق بالمعسكر الخارجي المُقام حالياً بالإمارات.
وأوضح «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني مازال يتشاور بشأن خوض هذه الودية وفقا لمدى استفادة الفريق منها وتحقيق المكاسب المرجوة من ورائها، لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية خلال معسكر الإمارات إذا وجد الجهاز الفني أنها لن تكون مفيدة للفريق.
وأشار سيد عبدالحفيظ إلى أن الأمور الخاصة بالمباراة الودية بمعسكر الإمارات ستُحسم خلال الساعات المقبلة وكل الاحتمالات واردة .
وكان الأهلي قد وصل الأمارات عصر أمس لإقامة معكر خارجي لمدة 7 أيام استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وإفريقياً، وخاض الفريق أول مران له بالأمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي واستمر قرابة الـ60 دقيقة.
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