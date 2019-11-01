شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب فترة واحدة يوميًا بمعسكر الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرنامج التدريبي للفريق خلال معسكر الإمارات المقام حاليًا، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، خلال فترة توقف الدوري المصري بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأول ومشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا التي تقام في مصر خلال نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي خلال المعسكر خوض التدريبات مرة واحدة يوميا في الفترة المسائية، على ملعب شباب الأهلي بالممزر، وسيكون المران الصباحي الوحيد يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي قد أدى تدريباته أمس على ملعب شباب الأهلي بالعوير، نظرا لانشغال ملعب الممزر بإحدى مباريات دوري الخليج العربي (الدوري الاماراتي) .