شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات البرنامج المتقدم الـ3 لإعداد الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مساء الخميس فعاليات البرنامج المتقدم الثالث لإعداد وصقل الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية، والذي أقيم خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2019، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

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شهد فعاليات الختام الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، واللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، وأحمد عبدربه، مدير عام النشاط الطلابي، ياسر أبوالفتوح، المرشد الأكاديمي للبرنامج.

يذكر أنه قد شارك في فعاليات البرنامج ٩ دول عربية وهى فلسطين، الأردن، العراق، اليمن، السودان، جيبوتي، ليبيا، السعودية، والدولة المضيفة مصر، بإجمالي عدد 60 دارس من مختلف الدول العربية.

وكانت أهم أهداف البرنامج إعداد وصقل كوادر عربية لها القدرة على تنظيم وإدارة المهرجانات الرياضية الكبرى، وأيضا التعرف على كل ما هو جديد من نظم وأساليب متطورة وحديثة في مجال العروض الرياضية، وتبادل الخبرات ودعم أواصر الصداقة بين الدول العربية، وإثراء حركة العروض الرياضية العربية وزيادة القدرة على الابتكار والإبداع في تنظيم المهرجانات الرياضية.

ختام فعاليات البرنامج المتقدم الـ3 لإعداد الكوادر العربية لمصممي العروض الرياضية