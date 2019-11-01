شكرا لقرائتكم الأهلي يؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى الأهلي صلاة الجمعة بمقر إقامة الفريق بمدينة دبي بالإمارات خلال معسكر الفريق الخارجي حالياً. طلب سمير عدلي المدير الإداري للفريق من إدارة الفندق تجهيز قاعة مُخصصة للفريق لأداء صلاة الجمعة بالفندق. Advertisements كان الأهلي قد وصل الأمارات عصر أمس لإقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام إستعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً. وخاض الفريق أول مران له بالأمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي وإستمر قرابة الـ60 دقيقة.

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