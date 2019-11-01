شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ : لم نحدد موقف ودية الأهلى فى معسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال مدير الكرة إن الجهاز الفني مازال يتشاور بشأن خوض هذه الودية التى يتطلع الجهاز لأن يستفيد منها الفريق وأن تُحقق المكاسب المرجوّة منها لذا فمن الوارد عدم إقامة مباراة ودية في معسكر الإمارات إذا لم يجد الجهاز الفني إنها ستكون مُفيدة للفريق بشكل جيد.

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأمور ستُحسم بشأن المباراة الودية بمعسكر الأمارات خلال الساعات المقبلة وكل الأحتمالات واردة .

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وكان الاهلي قد وصل الأمارات عصر أمس لأقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام إستعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً ، وخاض الفريق أول مران له بالأمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي وإستمر قرابة الـ60 دقيقة.

وتضم قائمة الأهلى فى الامارات 25 لاعبا هم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.