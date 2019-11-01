شكرا لقرائتكم الأهلي يتدرب على ملعب شباب أهلي دبي بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتدرب الأهلي اليوم على ملعب شباب الأهلي بالممزر، القريب من فندق إقامة الفريق.
ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي تدريباته يوميا خلال المعسكر معسكره بالإمارات، ويسعى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لتحقيق أقصى استفادة منه استعداداً للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي.
المعروف أن بطولة الدوري المصري متوقفة حالياً لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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