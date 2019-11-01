شكرا لقرائتكم منفذان لتوزيع تذاكر مباراة المصري وكوت دي أور بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحددت إدارة النادى منفذين لتوزيع الدعوات وهما على النحو التالي :1- منفذ بيع التذاكر بشارع الشهيد طيار عاطف السادات "خلف المدرج البحري"
2 - منفذ فرع النادي المصري الضواحي 1 " النادي الاجتماعي" وهو مخصص لأعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراك السنة المالية 2020/2019 والذين يمكنهم استلام دعواتهم بموجب كارنيه العضوية للسنة المالية 2020/2019.
فيما سيتم تسليم الدعوات من منفذ المدرج البحري بعد تسجيل أسماء الراغبين في الحصول عليها وكذلك أرقام بطاقة الرقم القومي في الكشف المعد لذلك من قبل إدارة النادي المصري.
وتستمر عملية توزيع الدعوات حتى الساعة السابعة مساء أو نفاذ الدعوات المخصصة للتوزيع على الجماهير أيهما أقرب.
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