شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يخوض تأهيل بالإمارات بسبب الإجهاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وخاض أحمد الشيخ تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالفندق الذي يُقيم فيه الأهلي بالأمارات.

كان الاهلي قد وصل الأمارات عصر أمس لأقامة معكر خارجي لمدة سبعة أيام إستعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

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وخاض الفريق أول مران له بالأمارات مساء أمس بملعب شباب أهلي دبي وإستمر قرابة الـ60 دقيقة وهو المران الذى غاب عنه أحمد الشيخ بسبب حالة الأجهاد وأكتفى بخوض مران في صالة "الجيمانزيوم بفندق الإقامة".

وتضم قائمة الأهلى فى الامارات 25 لاعبا هم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.