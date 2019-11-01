الزملكاوية يساندون محمود عبد العزيز بـ #هترجع_اقوي_يازيزو.. ومغردون: مستنيينك وربنا معاك

الموجز

دشنت جماهير نادي الزمالك هاشتاج بعنوان #هترجع_اقوي_يازيزو على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأكدت جماهير القلعة البيضاء على دعمها لنجم خط وسط الفريق محمود عبد العزيز، والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الزمالك أمام المقاصة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز مطلع شهر أكتوبر الماضي.

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ووجهت الجماهير عدداً من رسائل الدعم والمساندة للاعب الفريق للشد من أزره ومساندته على تخطي تلك الإصابة القوية التي تعرض لها والتي ستبعده لشهور مقبلة.

وشارك عدد من الأهلاوية في الهاشتاج لدعم لاعب فريق الزمالك، بالتزامن مع إصابة لاعب الفريق الأحمر الشاب محمد محمود، والذي أصيب مؤخراً بنفس الإصابة.

وتجبر إصابة الرباط الصليبي اللاعبين الذين يتعرضوا لها على الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة تصل في بعض الأحيان إلى نحو 10 أشهر .