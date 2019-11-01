شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يعانى من إجهاد عام فى معسكر الأهلى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول بالأهلى من حالة إجهاد عام حالت دون مشاركته فى مران الفريق أمس بأولى تدريبات الأهلي بمعسكر الإمارات، وخاض أحمد الشيخ تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانيزيوم بالفندق الذى يُقيم فيه الأهلي بالإمارات.

الأهلي وصل الإمارات عصر أمس لإقامة معكر خارجى لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

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وخاض الفريق أول مران بالإمارات مساء أمس على ملعب شباب أهلي دبي واستمر قرابة الـ60 دقيقة، وهو المران الذى غاب عنه أحمد الشيخ بسبب حالة الأجهاد وأكتفى بخوض مران في صالة "الجيمانزيوم بفندق الإقامة".

وتضم قائمة الأهلى فى الامارات 25 لاعبا هم: محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.