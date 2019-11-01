شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى الطلائع الأحد لرسم خريطة فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد جهاز الكرة بنادى طلائع الجيش اجتماعاً ظهر الأحد المقبل لرسم خريطة المرحلة المقبلة فى ظل توقف الدورى، لاستطلاع رغبة الجهاز الفنى فى طبيعة المباريات الودية المنتظر إقامتها لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل استئناف المسابقة.

وكان البرازيلى فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش قد منح لاعبيه راحة لمدة 4 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة أسوان بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.